48-летний мужчина вел себя вызывающе и высказывался нецензурной лексикой в сторону военного.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту конфликта, случившегося в Днепре между главой компании по производству металлопластиковых окон Steko Сергеем Положаем и сотрудником местного ТЦК. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Отмечается, что во время проверки военно-учетных данных, 48-летний мужчина вел себя вызывающе и, игнорируя правила поведения в обществе, высказывался нецензурной лексикой в сторону военного.

"Дознаватели внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

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Конфликт между бизнесменом и представителем ТЦК в Днепре

В Днепре глава компании по производству металлопластиковых окон Steko Сергей Положай обругал работника ТЦК, который проверял у него документы. Видео инцидента появилось в сети, а впоследствии и сам бизнесмен подтвердил, что оно правдивое.

На кадрах Положай стоял рядом с работником ТЦК и полицейскими. Он нецензурно оскорблял военного и кричал, что его дело "копать".

Впоследствии в Днепропетровском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки сделали заявление относительно инцидента. Там отметили, что Положай лично сообщил, что не имеет документов по бронированию на время мобилизации, при этом хвастается своим пренебрежительным отношением не только к воинскому долгу, но и к военнослужащим.

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