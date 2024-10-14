Некоторые бригады были полностью сформированы благодаря закону о мобилизации.

Ситуация с насильственной мобилизацией является двусмысленной, сказал в эфире "Киев 24" военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

"С одной стороны мы видим картину, что критически нужно пополнять и восстанавливать личный состав. На некоторых направлениях катастрофическая нехватка пехоты. Но какая мотивация тех людей, которых таким образом забирают? Здесь главный вопрос к обществу, что нужно взрослеть", - сказал Иевлев.

Он отметил, что все привыкли, что война где-то далеко, однако, если не решить вопрос пополнением сил ВСУ, "враг скоро будет ближе к людям".

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Военный также прокомментировал результаты пополнения личным составом подразделений после принятия закона о мобилизации.

"На примере нашего подразделения - никаких серьезных пополнений не поступало. Есть единичные случаи, по 2-3 человека нам отправляют в роты. Но вы понимаете, какая мотивированность этих людей, какое качество физической подготовки. Но я знаю, что есть бригады, которые сформированы были после этого закона о мобилизации", - добавил военный.

Мобилизация в Украине: важные новости

Вечером 11 октября ТЦК провели массовые рейды по многим областным центрам Украины. В частности в Киеве после концерта "Океана Эльзы" работники ТЦК с полицией массово проверяли документы у мужчин.

Такие рейды прокомментировали в 3 ОШБр. По словам заместителя командира бригады, такая мобилизация является "справедливой". Он также раскритиковал возмущение гражданского населения на такие рейды.

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