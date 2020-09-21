Руководитель ведомства заверил, что военнослужащий понесет строгую ответственность.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отреагировал на ситуацию с пограничником, который распространил провокационное видео об украинских военнослужащих.

Соответствующее заявление он сделал в Facebook.

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"Я глубоко возмущен ситуацией, о которой стало известно вчера. И мне трудно осознать, чем руководствовался пограничник, распространяя видео, которое оскорбляет украинских защитников. Откровенно скажу, как руководитель ведомства, я считаю этот поступок позорным и не позволю порочить честь и достоинство воинов, моих соратников, коллег и всех, с кем продолжаем защищать Украину», - заявил Дейнеко.

Руководитель ведомства призвал своих подчиненных отдавать себе отчет в своих действиях, в том числе и в соцсетях.

Дейнеко подтвердил, что касательно этого эпизода уже назначено служебное расследование.

"Я уверяю, военнослужащий понесет строгую ответственность. Ведомство применит все правовые механизмы для привлечения к ответственности за оскорбление украинских воинов», - подытожил он.

Скандал с украинским пограничником

Украинский пограничник Игорь Шарун ранее опубликовал в ТикТок видео, на котором сравнил воинов ВСУ со свиньями.

Соответствующие скрины на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан ("Штирлиц").

После того, как "Штирлиц" рассказал о видео Шаруна, в ГПСУ отреагировали на этот скандал и назначили служебное расследование в отношении своего сотрудника.

После этого сам Шарун на своей странице в Facebook написал пост, в котором назвал свои действия необдуманными и позорными. Он отметил, что ему вдвойне стыдно за видео, ведь он проходит военную службу в рядах ГПСУ.

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Автор: Дмитрий Захаров