Люди ждут посылки с новогодними подарками детям и другие важные вещи, а компания советует "не нервничать".

В самый разгар подготовки к Новому году, когда люди массово заказывают подарки и отправляют их друзьям или родственникам, "Новая почта" попала в скандал. Украинцы массово жалуются на то, что не могут дождаться новогодних посылок, потому что те "застряли" в других странах.

Поток негативных комментариев от возмущенных клиентов "обрушился" на "Новую почту" в Facebook.

Один человек пишет, что его посылка, прибывшая 14 декабря в Ригу, по состоянию на 21 число лишь находится "на транзите" в Киев. А два других его отправления остаются в Риге еще с 1 декабря. Мужчина возмущен, а в "Новой почте" ответили, что им "очень жаль из-за задержек".

Еще одна клиента жалуется, что уже 8 дней ждет, пока ее отправление наконец вылетит из аэропорта в США. Женщина обращалась в контакт-центр, однако там ей якобы предоставляют лишь "очередную ложь и обещания". В "Новой почте" говорят, что причина задержки в переносе отправления. Женщине советуют сохранять спокойствие и немного подождать".

"Уважаемая Новая почта. Напишите, пожалуйста, официальный пост в соц. сетях и объясните всем Вашим клиентам, чьи посылки застряли в Литве, что произошло в Риге! Без стандартных фраз.... Вы еще и настраиваете своих клиентов против себя, отвечая стандартными комментариями и предлагая людям ожидать, которые уже давно наждались и им надо понимать, что происходит!",- написал еще один возмущенный клиент.

Однако в компании на жалобу мужчины также ответили словами о том, что компания "старается работать быстрее".

В комментариях есть жалоба от женщины, которая не получила подарки для детей и украшения для дома. Клиентка возмущена, потому что ее посылка едет уже 40 дней.

"40 дней посылка в пути, из которых 22 висит мертвым грузом в Риге!!! Спасибо, Новая Почта, что оставила детей без подарков, а дом без новогодних украшений!!!",- написала женщина.

Читайте также"Сервис-боль": клиентка "Новой почты" возмутилась качеством доставки и показала фотоКак отметили пользователи в комментариях под постами "Новой почты" произошел "ад". Люди ждут новогодние посылки из разных стран, однако мало кто думает, что сейчас все аэропорты и почтовые отделения "завалены" работой. Конечно, каждый хочет получить подарки быстро, однако не зря говорят, что к праздникам лучше готовиться заранее.

Ранее УНИАН уже сообщал, что клиентка "Новой Почты" возмутилась хитрым правилом компании. "Платим за доставку воздуха", - написала она.

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