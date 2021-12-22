Новогодняя елка должна быть не только красивой, но и легально срубленной.

Ни один Новый год не обходится без новогодней елки с гирляндами и игрушками. Кто-то предпочитает каждый год покупать живые и ароматные деревья. Другие люди выбирают искусственную елку: купил один раз и наряжаешь каждый год. Как живая, так и пластиковая красавица должна отвечать стандартам качества, чтобы прослужить как можно дальше.

Когда и как наряжать елку на Новый год - читайте в другой статье.

Как выбрать живую елку на Новый год

Легальные новогодние елки выращиваются в специальных питомниках. Цены на деревья отличаются от высоты и даты. Дерево высотой до 30 сантиметров обойдется примерно в 100 грн, а растение высотой в человеческий рост может стоить 800-1000 грн. Ближе к Новому году цены растут.

Как правило, на елочных базарах можно найти три вида живых деревьев: сосну, пихту и ель. Срубленная пихта простоит дольше всего – около двух недель, а елка осыпется самой первой. Сосна считается самой ароматной.

Признаки качественного дерева:

С недавно срубленного дерева не должны осыпаться ветки, если его слегка потрусить. Такое деревце осыпется позднее. Посмотрите на сруб древесины. Если там есть темное пятно – дерево срублено уже давно. Согните несколько хвойных иголок. У свежего дерева они должны сразу выпрямляться. На стволе не должно быть мха, плесени и грязи. Разотрите несколько иголок в руке. Если выделилась смола – елочка совсем свежая. Цвет иголок должен быть темно-зеленым и одинаковым по всей длине.

Чтобы елка дольше сохранила цвет и запах, её надо поставить в ведро с водой или песком. Также в воду можно положить несколько столовых ложек сахара.

Как проверить легальность елки

Незаконные вырубки елок приносят огромный вред природе. Если вы не хотите спонсировать браконьеров - можете проверить законность елки самостоятельно. На легально срубленных деревьях должны быть бирки и штрих-коды, а у продавца - документы на растение.

Проверить легальность елки можно с телефона через приложение Ялинка.info или через веб-сайт. В приложении или на сайте нужно ввести номер с этикетки дерева. Сервис покажет где была срублена елка.

Как выбрать искусственную елку

Главный критерий при выборе безопасной елки - запах. Искусственное дерево не должно ничем пахнуть. Изделие из некачественного материала может выделять токсичные вещества, а также легко загорается от гирлянды. У изделия должен быть сертификат, подтверждающий безопасность и противопожарные свойства.

Самыми безопасными для детей и животных считаются елки с добавлением антипирена. Елки с ПВХ (поливинилхлорид) считаются безопасными и очень прочными, но их очень часто подделывают. Проверяйте, чтобы они не производились в Китае. Литые елки самые пышные и очень натурально выглядят, но стоят дороже всего.

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