По сообщениям местных СМИ, икона была написана почти 300 лет назад и хранилась в оккупированном Луганске.

300-летняя золотая икона из Луганска, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик незаконно подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, оценивается в 12,5 миллиона евро.

Об этом сообщает "Балканський оглядач" и боснийский телеканал BN TV.

По данным телеканала, икона хранилась в банковском сейфе Banke Srpske до его банкротства, а затем была передана на хранение банку UKIO, имеющему литовских владельцев. Когда и как икона попала в боснийский банк, точно неизвестно.

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Что этому предшествовало

В декабре 2020 года стало известно, что член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону XVIII века.

В Посольстве Украины в Боснии и Герцеговине требовали объяснений, как икона попала в страну. Впоследствии в МИД РФ заявили, что вернут икону дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

По сообщениям местных СМИ, икона была написана почти 300 лет назад и хранилась в оккупированном Луганске.

В Министерстве культуры и информационной политики намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой установить цепь перемещения иконы из Украины в Боснию и Герцеговину. В ведомстве проанализировали обнародованное в СМИ изображение пометки на иконе и установили, что это "печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее". За период работы с 1926-го по 1930 год эта комиссия обнаружила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью Государства Украина.

Украина привлекла Интерпол для установления обстоятельств перемещения в Боснию подаренной Лаврову украинской иконы.

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Автор: Денис Прядко