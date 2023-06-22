Михаил Подоляк отметил, что россияне не способны удержать Энергодар.

В Офисе президента не исключают, что Российская Федерация может устроить теракт на территории Запорожской атомной электростанции. Такое решение создаст безлюдную санитарную зону.

"Россия не способна удержать Энергодар в среднесрочной перспективе, а потому рассматривает масштабный теракт на ЗАЭС для остановки украинского контрнаступления и создания безлюдной санитарной серой зоны, зафиксированной на последующие годы, как часть территориального статус-кво без прекращения огня", - объяснил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

При этом он указал, что к этой стратегии относятся и удары ракет "Кинжал" по дамбе в Кривом Роге. Кроме того, Подоляк отметил, что россияне продолжают минировать ЗАЭС, в том числе охладительные бассейны.

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"Решатся ли в Кремле на этот сценарий сегодня зависит исключительно от реакции глобального мира. Красные линии должны быть начертаны, последствия анонсированы. Не завтра. Сегодня", - подытожил советник главы ОПУ.

Подготовка российского теракта на ЗАЭС - что известно

Запорожская АЭС контролируется российскими оккупантами с марта 2022 года. При этом рссияне превращают станцию в военную базу, минируя все.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что захватчики дополнительно заминировали ЗАЭС, в том числе охладитель.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что Россия использует Запорожскую атомную станцию как элемент в своей агрессии.

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