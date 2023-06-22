Активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

После российского теракта на Каховской ГЭС в начале месяца возникла угроза аварии на ЗАЭС - в связи возможным падением уровня воды в пруду-охладителе станции. Но в последние дни уровень воды в канале, подпитывающем пруд-охладитель ЗАЭС, существенно не падал, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"По состоянию на 11:00 22 июня фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,61 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", – информирует "Энергоатом".

Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,15 м.

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"В течение последнего времени уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Ситуация на ЗАЭС после российского теракта на дамбе

6 июня российские военные взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего почти опустело водохранилище, вода из которого поступала в Запорожскую АЭС для охлаждения агрегатов.

Десятки населенных пунктов затопило в результате теракта, возникла угроза аварии на ЗАЭС в связи возможным падением уровня воды в пруду-охладителе станции.

Руководство МАГАТЭ обратилось к "обеим сторонам" с просьбой обеспечить целостность пруда охлаждения. По словам эксперта по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольги Кошарной, отсутствие охлаждения приведет к тяжелым последствиям – к аварии, которая произошла на АЭС в префектуре Фукусима (Япония) в 2011 году.

С 4 марта 2022 года ЗАЭС временно оккупирована россиянами, которые все время после полномасштабного вторжения угрожают Украине аварией. 21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной электростанции и подготовила все для этого.

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