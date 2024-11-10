При этом норма малозначительности нарушения применяться не будет.

Если водитель постоянно проезжает пешеходный переход на желтый сигнал светофора, ему может грозить лишение прав от 6 месяцев до года.

Наказание будет наступать, когда водитель трижды нарушит данное правило. При этом норма малозначительности нарушения применяться не будет. Такой законопроект 12172 подала группа депутатов Верховной Рады, пишет Судебно-юридическая газета.

Таким образом, ст. 122 КУоАП предлагается дополнить нормой, по которой нарушение правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, обгона и встречного разъездапроезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах совершенные лицом, которое в течение года имело административное взыскание за такие же нарушения, влекут за собой наложение штрафа в размере 60 необлагаемых минимумов доходов граждан (1020 грн).

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При этом, если водителя уже дважды в течение года штрафовали за нарушение правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, обгона и встречного разъезда, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, то его ждет штраф 2 550 грн вместе с лишением права управления на срок от 6 месяцев до одного года.

Фиксировать данное нарушение будут Нацполиция и военная инспекция безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в ВСУ, а рассмотрением дел и вынесением постановлений займутся суды.

Как сказали авторы законопроекта, этим нововведением они хотят повлиять на поведение повторных нарушителей, которых не сдерживает угроза наложения стандартных санкций (одноразовых денежных штрафов). Поэтому актуальным вопросом является необходимость пересмотра административно-деликтного подхода к совершению лицом систематических сознательных административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Что нужно знать водителям

С 1 ноября 2024 года на дорогах всех городов Украины изменились ограничения скорости движения. Максимальная разрешенная скорость составит 50 км/ч, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он подчеркнул, что правила дорожного движения в Украине не меняются. Просто нормы переходят на "зимний период", когда для всех участников дорожного движения опасность является повышенной.

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