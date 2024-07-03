Уклонисты потеряют водительское удостоверение: в ТЦК объяснили, возможно ли его вернуть

Решение о запрете управлять транспортными средствами будет принимать суд.

В Украине уклонистов будут лишать права управлять транспортными средствами. Такое решение будет принимать суд по обращению ТЦК и СП.

Как сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал "РБК-Украина", если ТЦК получает письменный ответ от полиции о невозможности осуществить административное задержание уклониста, военкомат может направить гражданину требование о выполнении обязанностей через почту заказным письмом. Если военнообязанный добровольно не выполнил указанной обязанности в течение десяти календарных дней, ТЦК обращается в суд.

"Относительно временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации на срок до выполнения или отзыва такого требования. Далее уже будет судебное решение", - сказал Истомин. Видео дня

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин подтвердил, что временное ограничение управления транспортом возможно в судебном порядке. Однако оно отменится после обновления военно-учетных данных.

Мобилизация в Украине

Украине нужно мобилизовать 50 тыс. человек ежеквартально и 200 тыс. до конца текущего года, чтобы компенсировать потери и сформировать новые бригады. Но в течение последних месяцев Украина значительно отстает от этих показателей.

В то же время военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий называл большие цифры. По его словам, мобилизации 200 тыс. будет достаточно лишь для того, чтобы стабилизировать фронт.

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