Ранее МОН обратилось к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного образовательного процесса в школах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал власть на местах вернуть школы к очному формату обучения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства.

"Украинские школы должны вернуться к очному формату обучения. Абсолютное большинство украинских учителей вакцинировано. И мы благодарны им за такую ответственную позицию. Поэтому еще раз обращаемся и призываем местные власти вернуть детей за парты", - заявил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 ноября, Министерство образования и науки обратилось к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного образовательного процесса в школах.

Читайте такжеВ Украине будут штрафовать за продажи лекарств детям до 14 лет"Находясь на постоянной связи с руководителями департаментов и управлений образования областных и местных администраций, я получаю информацию о готовности школ Украины вернуть детей за парты. Сейчас это крайне важно, ведь образовательный процесс в привычном формате нужен и ученикам, и учителям. Социализация, живое общение, большая скорость и качество усвоения учебного материала возможны только в очном формате. Благодаря учителям и их активному участию в вакцинальной кампании возвращение детей в школы стало реальностью", - заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Он также обратился к учредителям и руководителям учреждений общего среднего образования с просьбой не создавать новых преград.

В Киеве с понедельника, 22 ноября, возобновляется очное обучение в школах для учеников всех классов.

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Автор: Леся Лещенко