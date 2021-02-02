Глава Минздрава убеждает, что не знает ничего о цели мошенников.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил о случаях звонков неизвестных под его именем.

Об этом Шкарлет написал в Telegram.

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"Говорят: "Вас беспокоит Министр образования и науки Сергей Шкарлет", а дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече. Последний номер телефона, с которого происходили подобные звонки: 0957793488", – говорится в сообщении.

Также глава Минздрава убеждает, что не знает ничего о цели мошенников.

"Подчеркиваю: все свои рабочие звонки я осуществляю с телефонов приемной Министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте. По указанным номерам прошу обращаться и тех, кто подозревает, что получил телефонный звонок от мошенников", – утверждает министр.

Юристы МОН прорабатывают вопрос о фейковых звонках и возможности обращения в правоохранительные органы.

Скандал с назначением Шкарлета: что известно

Кандидатуру Шкарлета на пост главы министра образования депутаты поддержали на заседании 17 декабря. Профильный комитет накануне не рекомендовал это назначение.

Во время составления Шкарлетом присяги часть зала кричала «Позор», а часть громко аплодировала.

Тогда нардепы заявили о намерении обжаловать решение, поскольку есть сомнения относительно прозрачности голосования.

Позже студенты и преподаватели провели акцию протеста "СТОП Шкарлет", на что новоназначенный министр отреагировал фразой: "Я не спорю с ними. Радио не переговоришь».

Сергей Шкарлет: что известно о новом министре

Шкарлет родился 19 октября 1972 года. Он учился в Киевском политехническом институте, специальность «Математическое обеспечение системы автоматизации», в Финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом институте, специальность «Учет и аудит». Также учился в аспирантуре Международного научно-технического университета, специальность - «Предпринимательство, менеджмент и маркетинг», а также в докторантуре Национального авиационного университета, специальность - «Экономика и управление предприятиями».

Был ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая, а также ректором Черниговского национального технологического университета.

Накануне назначения Шкарлета в министерство, в июне 2020-го, у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о наличии плагиата в его диссертациях и «политической ангажированности» из-за информации СМИ о том, что в прошлом он был членом Партии регионов.

Ученые обнаружили в его трудах более 87% скопированных цитат других авторов, которые сам и. о. министра как цитаты не указывал. Кое-где совпадали целые абзацы.

Сам же Шкарлет впоследствии объяснил, что научные работы, в которых общественность обнаружила плагиат, были написаны либо в сотрудничестве с другими учеными, либо же только под его редактурой.

После назначения Шкарлета в МОН не утихали студенческие протесты.

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Автор: УНИАН