Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил о случаях звонков неизвестных под его именем.
Об этом Шкарлет написал в Telegram.
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"Говорят: "Вас беспокоит Министр образования и науки Сергей Шкарлет", а дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече. Последний номер телефона, с которого происходили подобные звонки: 0957793488", – говорится в сообщении.
Также глава Минздрава убеждает, что не знает ничего о цели мошенников.
"Подчеркиваю: все свои рабочие звонки я осуществляю с телефонов приемной Министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте. По указанным номерам прошу обращаться и тех, кто подозревает, что получил телефонный звонок от мошенников", – утверждает министр.
Юристы МОН прорабатывают вопрос о фейковых звонках и возможности обращения в правоохранительные органы.
Скандал с назначением Шкарлета: что известно
- Кандидатуру Шкарлета на пост главы министра образования депутаты поддержали на заседании 17 декабря. Профильный комитет накануне не рекомендовал это назначение.
- Во время составления Шкарлетом присяги часть зала кричала «Позор», а часть громко аплодировала.
- Тогда нардепы заявили о намерении обжаловать решение, поскольку есть сомнения относительно прозрачности голосования.
- Позже студенты и преподаватели провели акцию протеста "СТОП Шкарлет", на что новоназначенный министр отреагировал фразой: "Я не спорю с ними. Радио не переговоришь».
Сергей Шкарлет: что известно о новом министре
- Шкарлет родился 19 октября 1972 года. Он учился в Киевском политехническом институте, специальность «Математическое обеспечение системы автоматизации», в Финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом институте, специальность «Учет и аудит». Также учился в аспирантуре Международного научно-технического университета, специальность - «Предпринимательство, менеджмент и маркетинг», а также в докторантуре Национального авиационного университета, специальность - «Экономика и управление предприятиями».
- Был ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая, а также ректором Черниговского национального технологического университета.
- Накануне назначения Шкарлета в министерство, в июне 2020-го, у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о наличии плагиата в его диссертациях и «политической ангажированности» из-за информации СМИ о том, что в прошлом он был членом Партии регионов.
- Ученые обнаружили в его трудах более 87% скопированных цитат других авторов, которые сам и. о. министра как цитаты не указывал. Кое-где совпадали целые абзацы.
- Сам же Шкарлет впоследствии объяснил, что научные работы, в которых общественность обнаружила плагиат, были написаны либо в сотрудничестве с другими учеными, либо же только под его редактурой.
- После назначения Шкарлета в МОН не утихали студенческие протесты.
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