Ранее Шкарлет объяснял, что указанные научные работы были написаны либо в сотрудничестве с другими учеными, либо же только под его редактурой.

И. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет обжалует «в законном порядке» решение комитета Национального агентства качества высшего образования относительно найденного в его научных работах плагиата.

Об этом он заявил в комментарии УП. Жизнь.

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Шкарлет утверждает, что у него есть "немало вопросов" не только к решению профильного комитета, но и к его составу, методам и принципам принятия.

И. о. министра считает, что сам процесс стал чрезмерно "заполитизированным".

«Поэтому это решение, которое, хочу отметить, имеет сугубо рекомендательный характер, будет обжаловано мной в законном порядке», – ответил Шкарлет.

Шкарлет – плагиатор? Что известно

Накануне назначения Шкарлета в министерство, в июне 2020-го, у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о наличии плагиата в его диссертациях и «политической ангажированности» из-за информации СМИ о том, что в прошлом он был членом Партии регионов.

Ученые обнаружили в его трудах более 87% скопированных цитат других авторов, которые сам и. о. министра как цитаты не указывал. Кое-где совпадали целые абзацы.

Сам же Шкарлет впоследствии объяснил, что научные работы, в которых общественность обнаружила плагиат, были написаны либо в сотрудничестве с другими учеными, либо же только под его редактурой.

После назначения Шкарлета в МОН не стихают студенческие протесты.

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Автор: Яна Ставская