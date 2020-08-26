Сергей Борзов: Оратовская школа полностью готова к новому учебному году

Общая сметная стоимость капитального ремонта школы составила 4,804 млн гривень.

Ученики начальной школы в Оратове Винницкой области новый учебный год начнут с 1 сентября в обновленном здании, которое отремонтировали в рамках программы «Великого строительства».

В этом сегодня убедился глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов, находясь с рабочим визитом в Оратовском районе.

Начальная школа размещена в здании, которое возведено в 1892 году, как дом помещика Михаила Вороновича и является памятником архитектуры. Сейчас это современное учебное заведение, в котором учится 226 детей, из Оратова и окрестных сел.

«Ремонт школы является примером эффективного использования обществом государственных средств для обеспечения комфортного образовательного пространства и заботы о детях. При проведении ремонтных работ учтены потребности детей с инвалидностью, что важно для развития доступной образовательной среды. В этом году для учебного заведения также запланирована закупка нового школьного автобуса и оборудования для пищеблока школьной столовой. Государственные средства на это выделены», - отметил Сергей Борзов.

Проект капитального ремонта здания начальной школы I-III ступеней в пгт. Оратов с внедрением энергосберегающих технологий вошел в перечень 15 объектов государственной программы «Большое строительство», которые реализуются в Винницкой области.

Общая сметная стоимость капитального ремонта строительства составила 4,804 млн гривен.Так, из Государственного фонда регионального развития Украины было выделено 3,5 млн грн, а Оратовский поселковый совет предоставил 1,3 млн грн для этого объекта.

Осмотрев учебное заведение, глава области подытожил: "Могу с уверенностью сказать, что на сегодня помещение полностью готово к началу нового учебного года!»

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Автор: УНИАН