Политик был родом из Донецкой области, входил в состав депутатской группы "Восстановление Украины".

Умер народный депутат Владимир Мороз. Об этом сообщается в Telegram Верховной Рады Украины.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза", - говорится в сообщении.

Другие детали относительно смерти нардепа отсутствуют.

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Отмечается, что Владимир Мороз был председателем подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Согласно информации на сайте парламента, Мороз родом из Донецкой области, 1967 года рождения. Он входил в состав депутатской группы "Восстановление Украины" в Верховной Раде Украины.

Смерть народных депутатов - последние новости

Как сообщал УНИАН, в октябре 2024 года стало известно о смерти народного депутата Олега Макарова из фракции "Голос". Он умер на 60-м году жизни.

Также в феврале этого года умер народный депутат Украины V, VI и VII созывов Валерий Кальченко. Как сообщили в пресс-службе Верховной Рады, он был министром Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

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