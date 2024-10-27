Командир батальона "Черномор" давно мог демобилизоваться по возрасту и состоянию здоровья, отметила правозащитница.

В пятницу, 25 октября, умер командир 420 отдельного батальона беспилотных систем полковник Сергей Липский, который имел позывной позывным "Черномор".

О смерти воина сообщило спецподразделение "Хорт" на своей странице в Facebook. О времени и месте прощания должны были сообщить позже.

Правозащитница Ольга Решетилова на своей странице в соцсети сообщила, что "Черномор" по возрасту и состоянию здоровья давно мог демобилизоваться, и в июле должен был перенести срочную операцию, но он ее отложил, потому что его назначили комбатом.

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"Я очень хорошо помню его слова "мне доверили батальон". Не назначили командиром, а доверили. Он откладывал операцию, потому что очень ценил доверие и очень боялся подвести своих людей", - поделилась активистка.

По ее словам, Липский имел большое доброе сердце, и оно "должно было бы еще биться, но не выдержало 10 лет войны и большой ответственности за людей, которых он так любил". Решетилова добавила, что он много лет был начальником артиллерии в 57 отдельной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины, получил два ордена Богдана Хмельницкого и орден Даниила Галицкого.

Воин Дмитрий Федоренко поделился, что познакомился с "Черномором" в июне 2015 года в районе поселка Нью-Йорк (Донецкая область):

"Тогда в первый раз я наблюдал за тем, как работает профессор пушечных дел Сергей Липский. Вежливый, воспитанный, очень умный человек и настоящий побратим. До сих пор не верится в то, что произошло. Для меня ты всегда рядом, брат...".

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Российские захватчики пытаются наступать на нескольких направлениях на востоке Украины и уже смогли захватить ряд населенных пунктов, в том числе Угледар. Украинские воины героически противостоят силам противника, которые имеют преимущество в количестве.

Осенью газета The Wall Street Journal писала, что Украина во время войны против России якобы потеряла 80 тысяч воинов погибшими. Позже сведения о таких потерях ВСУ опровергла украинская сторона.

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