27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

Сегодня, 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году был освобождён нацистский концентрационный лагерь Освенцим (Аушвиц).

Объединённая еврейская община Украины в официальном Telegram-канале призвала почтить память жертв Холокоста.

За время Холокоста нацисты уничтожили более 6 миллионов евреев и ромов. К сожалению, не осталось поимённого списка жертв, которые пострадали во время геноцида.

Дату Международного дня памяти жертв Холокоста установили в 2005 году на собрании Генеральной ассамблеи ООН. Инициатором принятия данной резолюции стали Израиль, Украина, Канада, Австралия, США и Россия, а всего приняли её более 90 государств.

Сегодня, 27 января, а также несколько дней до этого в еврейских общинах Украины проводят мероприятия в память о жертвах Холокоста. Собрания будут проводиться с соблюдением карантинных мер. В некоторых городах эти мероприятия сегодня пройдут с участием мэров, губернаторов и других высокопоставленных гостей.

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Автор: УНИАН