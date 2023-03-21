Людей просят сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

В Киевской области сегодня могут раздаваться взрывы из-за ликвидации взрывоопасных предметов. Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram.

В частности, в Киевской области будут уничтожать взрывоопасные предметы.

"В Вышгородском районе сегодня, 21 марта, пройдет ликвидация ОП. Может быть громко", - говорится в сообщении.

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Гражданам советуют сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Под Киевом "приземлили" беспилотник - что известно

Как сообщал УНИАН, днем 20 марта в Киевской области объявили воздушную тревогу, но ее причина была неизвестна.

Впоследствии в КМВА сообщили, что севернее Киева зафиксировали российский беспилотник. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена.

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