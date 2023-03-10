В Вышгородском районе Киевской области сегодня из-за работы саперов могут раздаваться взрывы. Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.
"На территории Вышгородского района сегодня, 10 марта, проводятся работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Из-за этого в области может быть громко", - говорится в сообщении.
В ОВА жителям области советуют сохранять спокойствие, быть осмотрительными и доверять информации только из официальных источников.
Ракетный удар по Киеву 9 марта
В ночь на 9 марта по всей Украине объявили маштабную воздушную тревогу, во время которой россияне ударили ракетами по Киеву.
В результате атаки в столице пострадали два человека, а 40% потребителей остались без отопления.
Впоследствии стало известно, что Россия ударила по Киеву ракетой"Кинжал".