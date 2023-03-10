Жителям области советуют сохранять спокойствие, быть осмотрительными и доверять информации только из официальных источников.

В Вышгородском районе Киевской области сегодня из-за работы саперов могут раздаваться взрывы. Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

"На территории Вышгородского района сегодня, 10 марта, проводятся работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Из-за этого в области может быть громко", - говорится в сообщении.

В ОВА жителям области советуют сохранять спокойствие, быть осмотрительными и доверять информации только из официальных источников.

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Ракетный удар по Киеву 9 марта

В ночь на 9 марта по всей Украине объявили маштабную воздушную тревогу, во время которой россияне ударили ракетами по Киеву.

В результате атаки в столице пострадали два человека, а 40% потребителей остались без отопления.

Впоследствии стало известно, что Россия ударила по Киеву ракетой"Кинжал".

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