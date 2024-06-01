В 2023 году бригада получила название "Буревий", что также расшифровывается как "бригада утилизации российских войск".

Сегодня отмечает 30-летний юбилей воинская часть 3027, Первая Президентская бригада оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко "Буревий" Национальной гвардии Украины.

В 2014 году бойцы бригады уничтожали вражеские танки под Славянском, задерживали сепаратистов в Ямполе, проводили разведку боем под Донецком, отбивали украинские блокпосты под Бахмутом, уничтожали вражеские блокпосты в Попасной, штурмовали оккупированный Первомайск, захватывали склад с оружием и техникой в Лисичанске, а также освобождали ряд населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Батальон "Донбасс" бригады уничтожил несколько блокпостов, огневых точек, минометов и десятки террористов во время боев в Иловайске.

Зимой и летом 2015 года бойцы и гаубичный артиллерийский дивизион сдерживали противника в направлении Дебальцево.

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А в начале полномасштабного вторжения россиян в Украину в феврале 2022 года бригада охраняла аэропорт "Борисполь", аэродромы "Святошин", "Чайка", "Жуляны", и дамбу Вышгородской ГЭС, а также защищала Киев на внутреннем рубеже обороны в районе путепровода по улице Богатырской, и на внешнем рубеже обороны: села Мощун, Горенка, Романовка Киевской области. В селе Мощун расчет ПЗРК "Игла" сбил вертолет Ка-52.

Начиная с июня бойцы бригады участвовали в обороне Северодонецка и Лисичанска, а также Бахмута.

В декабре во время утренних ракетных обстрелов Киева в Гостомельском районе стрелок бригады сбил ракету с помощью ПЗРК "Игла 1", а в селе Красиловка Броварского района расчет зенитной установки ЗУ-23 сбил крылатую ракету.

Весной прошлого года батальонные и артиллерийские подразделения бригада "Буревий", занимали оборонительные позиции в промзоне в районе поселка Белогоровка Луганской области. С июня до сих пор батальонно-тактические группы воинской части 3027 держат линию фронта в Серебрянском лесничестве в направлении Кременной, и в селе Стельмаховка Луганской области. Подразделениями пехоты, боевых машин, артиллерии и аэроразведки регулярно уничтожается живая сила, укрепления и техника противника.

В течение 2023-2024 годов подразделения зенитно-ракетного дивизиона сбили 4 ракеты над Киевом и Киевской областью.

Награды "Герой Украины" и ордена "Золотая звезда" (посмертно) получили:

1. Богдан Владиславович Карватко, майор, старший помощник начальника отделения боевой и специальной подготовки. 16 сентября 2022 г. Офицер уничтожил два танка, БМП и около 15 оккупантов, возглавлял эвакуацию 18 местных жителей.

2. Павел Витальевич Трухан, младший лейтенант, командир взвода тяжелых пулеметов. 24 февраля 2024 Герой эвакуировал собратьев и ликвидировал более 5 оккупантов.

Формирование воинской части

Воинская часть 3027 была сформирована по постановлению Кабмина в 1994 году в составе Внутренних войск МВД, и позже получила наименование как бригада специального назначения "Барс". После событий Евромайдана воинская часть была реорганизована в 1-ю бригаду оперативного назначения Национальной гвардии Украины. В 2017 году присвоено почетное наименование "Президентская имени гетмана Петра Дорошенко". В рамках кампании МВД Украины в 2023 г. были сформированы штурмовые бригады, и бригада получила название "Буревий", что также расшифровывается как "бригада утилизации российских войск".

В марте президент Владимир Зеленский вручил Первой президентской бригаде "Буревий" почетную награду "За мужество и отвагу", уважая героизм, проявленный бойцами при защите государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.