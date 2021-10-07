Председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова просят запретить въезд в страну для некоторых российских артистов.
Соответствующее письмо к главе СБУ представители Крымскотатарского ресурсного центра опубликовали на своем сайте.
Активисты хотят, чтобы Баканов помешал выступлениям Василия Вакуленко (Баста), Ирины Воробьевой (Круг) и Елизаветы Иванцив (Елка), запланированным в октябре и декабре.
"Известно, что Ирина Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, посещали оккупированный Крым, где выступали с концертами. Елка хоть и не устраивала концерт, однако все равно могла находиться на полуострове во время одного из российских песенных фестивалей", - говорится в письме.
Читайте такжеГастролировавший в оккупированном Крыму Баста выступает в Киеве: у Stereo Plaza протесты (видео)Его авторы просят Баканова проверить информацию о незаконном посещении оккупированного Крыма вышеназванными гражданами России и в случае выявления нарушений украинского законодательства применить ограничительные меры в отношении них.
КРЦ также предложил рассмотреть вопрос применения ограничительных мер в отношении Басты, в частности повторно запретить ему въезд на территорию Украины. Поскольку последние его визиты в Украину в 2021 году вызвали большой общественный резонанс.
Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце украинский продюсер Игорь Кондратюк создал петицию на сайте президента Владимира Зеленского, в которой потребовал запретить концерты российских звезд в Украине. За две недели его обращение собрало более 23 тыс. подписей.