Продюсер создал петицию на сайте президента.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк создал петицию на сайте президента Владимира Зеленского, в которой требует запретить концерты российских звезд в Украине.

"Для меня дико и бесчестно, что на восьмом году войны в Украине не запрещены гастроли русских артистов (как и любая кооперация с агрессором, к слову!) Людей, которые делают вид, что они "вне политики", выступая при этом в России перед убийцами украинцев, а, приезжая сюда - перед их жертвами. Подавляющее большинство российских артистов или открыто поддерживают агрессию Кремля и имперскую истерику под названием "крымнаш", или посещают оккупированный Крым, нарушая украинские законы, либо тихо молчат, то есть по сути - тоже поддерживая войну с Украиной", - написал Кондратюк в Facebook.

Также он добавил, что позволять российским звездам выступать в Украине - это нонсенс и коллаборация с агрессором.

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Напомним, ранее Игорь Кондратюк раскритиковал Ани Лорак и Светлану Лободу за выступления в Украине, так как с 2014 они живут и работают в РФ. А также он высказался об украинцах, которые ходят на концерты к российским артистам.

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Автор: Диана Могилевич