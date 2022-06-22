Партию запчастей к авиадвигателям пытались реализовать в Одессе.

В Одессе СБУ предотвратила продажу запчастей к авиадвигателям украинских самолетов. А в Житомирской области сотрудники спецслужб поспособствовали аресту активов российского и беларуского промышленных предприятий.

О своей работе Служба безопасности Украины отчиталась в официальном Telegram-канале.

На одном из государственных предприятий в Одессе злоумышленники пытались реализовать партию запчастей к авиадвигателям общей стоимостью 10 миллионов гривен. Контрразведка СБУ предотвратила продажу и вернула в собственность страны более полтысячи наименований продукции.

В Житомирской области Служба безопасности собрала материалы о российских и беларуских промышленных предприятиях. Их конечные бенефициары — это представители кремлевских бизнес-структур. По материалам дела были арестованы активы компании на сумму более 30 миллионов гривен.

На Закарпатье СБУ раскрыла группировку, которая помогала мужчинам призывного возраста незаконно покидать Украину. А на Полтавщине 9 боевиков так называемой "ДНР" были осуждены до 15 лет тюрьмы за участие в войне протий нашей страны.

Напомним, 21 июня СБУ разоблачила российских агентов в правительстве. В результате многоэтапной спецоперации в Киеве удалось задержать заведующего отделом секретариата Кабмина и руководителя одной из дирекций ТПП.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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