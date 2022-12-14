В 2012-м священнослужитель был осужден за то, что призвал к созданию на территории Закарпатья т. н. "Подкарпатской Руси".

Служба безопасности Украины продолжает "турне" по объектам УПЦ МП. На этот раз она "посетила" кафедральный Свято-Воздвиженский собор Мукачевской епархии УПЦ в Ужгороде.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист Виталий Глагола и опубликовал фотодоказательства. "СБУ пришла "в гости" к отцу Сидору, крупнейшему на Закарпатье проповеднику "русского мира", — написал он.

Димитрий Сидор - настоятель упомянутого выше собора в Ужгороде. Глагола решил перечислить "достижения" священнослужителя УПЦ МП:

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в 2012-м был осужден за то, что призвал к созданию на территории Закарпатья т. н. "Подкарпатской Руси" под патронатом РФ;

Сидор - ярый ненавистник других религиозных конфессий;

в 2020 году настоятель собора размещал на территории храма палатку ОПЗЖ, где раздавал прихожанам предвыборные агитки.

Также, по информации журналиста, сегодня СБУ работает в Свято-Покровской церкви Мукачевской епархии УПЦ, которая находится в Ужгороде. Там ищут пропагандистскую литературу, проверяют, не является ли она очередной ячейкой "русского мира".

Деятельность УПЦ МП в Украине

С конца ноября СБУ обыскивает объекты УПЦ МП. Во время обысков была обнаружена пропагандистская литература, которая отрицает существование Украины, медали за "освобождение Крыма", российские паспорта и символику "ЛДНР".

А во время обысков силовики поймали секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Никиту с обнаженным несовершеннолетним парнем.

9 декабря было сообщено о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП за антиукраинскую деятельность.

12 декабря решением СНБО были введены санкции против семи представителей УПЦ МП.

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