Речь идет о каналах «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад» и прочих.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу российских спецслужб. В частности, вела ряд региональных и всеукраинских Telegram-каналов.

Как говорится в сообщении на сайте СБ, спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических ресурсов в Telegram.

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Речь идет о каналах «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Черный квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

Утверждается, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой «русской весны». Сейчас они «базируются» на территории подконтрольной России «ПМР» – Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

Установлено, что «главным менеджером» агентурной сети является одессит, один из организаторов одесского «Антимайдана». Сейчас его разыскивают по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривень на всеукраинских каналах.

СБУ уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили средства за публикацию материалов.

«По выводам лингвистически-психологической экспертизы, материалы, которые распространяли в Telegram-каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации. Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социального напряжения и протестных настроений среди граждан», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Дополнительно оперативники получили материалы, которые могут свидетельствовать о причастности задержанной к сбору тайной информации в интересах спецслужб РФ.

Также заочное подозрение в госизмене объявлено главе сети, который скрывается от следствия за границей.

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Автор: Дмитрий Захаров