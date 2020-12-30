Соответствующее решение принял на заседании кабинет министров страны.

Правительство Ирана решило выплатить компенсации в размере $150 тыс. семьям погибших в катастрофе украинского Boeing, сбитого в январе 2020 года недалеко от Тегерана.

Читайте такжеСбитие самолета МАУ: Зеленский присвоил звание Героев Украины членам экипажаСоответствующее решение было принято на заседании кабинета министров в среду, 30 декабря, передает ТСН со ссылкой на информационное агентство IRNA.

Средства будут выплачены родственникам жертв независимо от расовой и национальной принадлежности, отмечает издание. Вице-президент страны по правовым вопросам Лая Джонеди заявила, что деньги не смогут облегчить боль семей, потерявших родных в этой катастрофе, но является данью уважения к правам человека.

Крушение украинского самолета в Иране

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.

Утром 11 января Иран официально признал, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ. В официальном заявлении говорится, что трагедия произошла из-за "человеческого фактора". Самолет по ошибке приняли за вражеский объект, после того как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции. За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака.

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Автор: УНИАН