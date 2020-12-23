Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявляет, что Украина не получала отчет от Ирана о сбитии иранскими военными самолета Международных авиалиний Украины.
Об этом Енин заявил в эфире «Общественного радио».
"В соответствии с приложением №13 Чикагской конвенции мы имеем независимый орган по расследованию авиационных катастроф. В Украине эту функцию выполняет Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА). Я недавно общался с руководителем этого органа Игорем Мишариным, который не подтвердил мне получение каких-либо проектов от иранской стороны", - подчеркнул он.
Как сообщил Енин, если говорить о букве закона, то в соответствии с приложением №13 Чикагской конвенции, Иран изначально поделиться проектом указанного отчета со всеми участниками расследования. Далее стороны его рассматривают, подают свои предложения и замечания. Затем иранская сторона или принимает их и учитывает, либо не учитывает. О чем должны быть сделаны соответствующие отметки.
"Проблема в том, что уже на протяжении двух месяцев иранская сторона говорит, что отчет готов. В то же время, пока мы можем констатировать отсутствие каких-либо документов, переданных украинской стороне. Согласно вышеупомянутой Конвенции, если техническое расследование не завершается в течение одного календарного года с момента катастрофы, Иран обязан обнародовать промежуточный отчет. Однако, он уже будет не первым. К тому же, промежуточный отчет не имеет юридической силы, поскольку окончательный отчет технического расследования является тем финальным документом, на котором в дальнейшем будут базироваться как уголовные расследования, так и определение соответствующих сумм компенсаций, о которых мы ведем переговоры с иранской стороной", - заявил Енин.
По данным иранского агентства Tasnim, Иран представил окончательный технический отчет о сбитии самолета Международных авиалиний Украины другим странам, чьи граждане стали его жертвами.
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Сбитие самолета МАУ в Иране: все детали
- 8 января в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.
- 19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи. По словам Енина, Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства.
- 20 октября Енин заявил, что Иран намерен как можно скорее завершить техническое расследование катастрофы. Цель технического расследования - установить, что именно стало причиной падения самолета.
- Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.
- Также, по его словам, Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.
- В середине декабря этого года в Канаде выразили позицию расследование Ираном сбития самолета "Международных авиалиний Украины" не вызывает доверия.
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