Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА), которое расследует катастрофу самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ в небе над Ираном, не получало ни одного отчета от иранской стороны.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявляет, что Украина не получала отчет от Ирана о сбитии иранскими военными самолета Международных авиалиний Украины.

Об этом Енин заявил в эфире «Общественного радио».

"В соответствии с приложением №13 Чикагской конвенции мы имеем независимый орган по расследованию авиационных катастроф. В Украине эту функцию выполняет Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА). Я недавно общался с руководителем этого органа Игорем Мишариным, который не подтвердил мне получение каких-либо проектов от иранской стороны", - подчеркнул он.

Как сообщил Енин, если говорить о букве закона, то в соответствии с приложением №13 Чикагской конвенции, Иран изначально поделиться проектом указанного отчета со всеми участниками расследования. Далее стороны его рассматривают, подают свои предложения и замечания. Затем иранская сторона или принимает их и учитывает, либо не учитывает. О чем должны быть сделаны соответствующие отметки.

"Проблема в том, что уже на протяжении двух месяцев иранская сторона говорит, что отчет готов. В то же время, пока мы можем констатировать отсутствие каких-либо документов, переданных украинской стороне. Согласно вышеупомянутой Конвенции, если техническое расследование не завершается в течение одного календарного года с момента катастрофы, Иран обязан обнародовать промежуточный отчет. Однако, он уже будет не первым. К тому же, промежуточный отчет не имеет юридической силы, поскольку окончательный отчет технического расследования является тем финальным документом, на котором в дальнейшем будут базироваться как уголовные расследования, так и определение соответствующих сумм компенсаций, о которых мы ведем переговоры с иранской стороной", - заявил Енин.

По данным иранского агентства Tasnim, Иран представил окончательный технический отчет о сбитии самолета Международных авиалиний Украины другим странам, чьи граждане стали его жертвами.

Сбитие самолета МАУ в Иране: все детали

8 января в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.

19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи. По словам Енина, Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства.

20 октября Енин заявил, что Иран намерен как можно скорее завершить техническое расследование катастрофы. Цель технического расследования - установить, что именно стало причиной падения самолета.

Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.

Также, по его словам, Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.

В середине декабря этого года в Канаде выразили позицию расследование Ираном сбития самолета "Международных авиалиний Украины" не вызывает доверия.

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Автор: Виталий Саенко