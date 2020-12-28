В Иране настаивают, что передали Украине технический отчет о сбитии самолета компании «Международные авиалинии Украины».
Как сообщает иранское агентство IRNA,об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Затибзаде.
В частности, он прокомментировал заявление Украины о том, что страна не получала доклады об авиакатастрофе украинского самолета.
«Управление гражданской авиации, как ответственное учреждение в технической области, действовало в соответствии со своими обязанностями, и отчет был предоставлен украинским и другим сторонам в виде онлайн-видео, а переведенный отчет будет официально представлен сегодня и завтра», - сказав Затибзаде.
Сбитие самолета МАУ в Иране: что известно
- 8 января в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
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- Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.
- 19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. После встречи Енин сообщил, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства. Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.
- В середине декабря в Канаде выразили позицию расследование Ираном сбития самолета «Международных авиалиний Украины» не вызывает доверия.
- 22 декабря иранское информагентство Tasnim сообщило, что иранские следователи во время видеоконференции предоставили представителям других стран, чьи граждане стали жертвами катастрофы, технический отчет о сбитии самолета МАУ.
- 23 декабря Енин заявил, что Украина не получала от Ирана отчет о сбитии самолета.
- 24 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил беспокойство, что Иран медлит с переговорным процессом по делу сбитого самолета компании «Международные авиалинии Украины». Он отметил, что Украина не получила от Ирана технический отчет о сбитии почти год назад самолета МАУ.
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