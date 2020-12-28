24 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не получила от Ирана технический отчет о сбитии почти год назад самолета МАУ.

В Иране настаивают, что передали Украине технический отчет о сбитии самолета компании «Международные авиалинии Украины».

Как сообщает иранское агентство IRNA,об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Затибзаде.

В частности, он прокомментировал заявление Украины о том, что страна не получала доклады об авиакатастрофе украинского самолета.

«Управление гражданской авиации, как ответственное учреждение в технической области, действовало в соответствии со своими обязанностями, и отчет был предоставлен украинским и другим сторонам в виде онлайн-видео, а переведенный отчет будет официально представлен сегодня и завтра», - сказав Затибзаде.

Сбитие самолета МАУ в Иране: что известно

8 января в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

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Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.

19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. После встречи Енин сообщил, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства. Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.

В середине декабря в Канаде выразили позицию расследование Ираном сбития самолета «Международных авиалиний Украины» не вызывает доверия.

22 декабря иранское информагентство Tasnim сообщило, что иранские следователи во время видеоконференции предоставили представителям других стран, чьи граждане стали жертвами катастрофы, технический отчет о сбитии самолета МАУ.

23 декабря Енин заявил, что Украина не получала от Ирана отчет о сбитии самолета.

24 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил беспокойство, что Иран медлит с переговорным процессом по делу сбитого самолета компании «Международные авиалинии Украины». Он отметил, что Украина не получила от Ирана технический отчет о сбитии почти год назад самолета МАУ.

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Автор: Виталий Саенко