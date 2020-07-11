Особенное блюдо: известный одесский ресторатор Либкин готовит жаркое с черносливом (видео)

Эфир проходит в одесском ресторане "Дача".

Известный одесский ресторатор Савва Либкин в прямом эфире готовит жаркое с черносливом.

Помогает ему известный предприниматель Андрей Федорив.

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Трансляцию можно посмотреть на личной странице Саввы Либкина в Facebook. УНИАН, являясь информационным партнером, транслирует процесс приготовления в прямом эфире.

«Жаркое с черносливом - одно из моих любимых рецептов: его я даже включил в свою книгу. Покажу Андрею и всем зрителям, как сделать это блюдо особенным. И параллельно обсудим кулинарию, маркетинг и, конечно, маркетинг в кулинарии», - говорит Савва Либкин.

Все желающие могут задать свои вопросы в комментариях под видео.

Эфир проходит из одесского ресторана «Дача». С 12.30 блюдо будут подавать гостям.

Отметим, жаркое - мясное блюдо. Фактически - жареное мясо. Блюдо из какой-либо части животного (без разделки на куски) мяса, запеченной в духовом шкафу или в печи. Название связано не с термином "жаренье” а с существительным "жар”, "жара”, поскольку блюдо приготавливается не на плите, а в самой печи, в ее наибольшем жару.

В современной кухне словом «жаркое» часто, но не правильно, называют блюдо, больше похожее на венгерский гуляш — мясо, тушённое с картофелем, другими овощами и специями после предварительной обжарки или без неё. Оно подается с большим количеством бульона и без дополнительного гарнира (часто - в горшочке).

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