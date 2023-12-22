Зеленский подчеркнул, что каждый российский летчик должен знать, что будет наш ответ каждому российскому убийце.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сбитие сегодня трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 на юге Украины.

Об этом речь идет в вечернем видеообращении главы государства. "Спасибо нашим воинам, которые уничтожили сразу три российские "сушки". На южном направлении - на нашей Херсонщине", - заявил президент.

По словам Зеленского, сбитие вражеских Су-34 это результат наших Воздушных сил и непосредственно Одесской зенитной ракетной бригады. "Спасибо, парни! И пусть каждый российский летчик точно знает, что будет наш ответ каждому российскому убийце", - сказал глава государства.

Видео дня

Он подчеркнул, что ни один из них не останется безнаказанным.

Сегодня в полдень на южном направлении российские захватчики потеряли три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Также Зеленский проинформировал, что сегодня провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и командой.

"Готовим решение тех вопросов, которые задают в наших подразделениях, в боевых бригадах. Вопросы мотивации, вопросы определенности сроков службы, вопросы пополнения. Силы обороны держатся на людях. А люди-это дух и оружие. Оба компонента мы должны обеспечить", - добавил президент.

Уничтожение российских Су-34

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что серия сообщений под рубрикой "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продолжается. По словам Олещука, на куске одного из "шахедов", сбитого украинской ПВО в ночь на 22 декабря осталось письменное послание от оккупантов: "сDохните сУки".

Впоследствии представитель Воздушных сил Вооруженных сил Юрий Игнат уточнил, что операцию спланировал командующий Воздушных сил. При этом напомнил, что ранее была другая "блестяще спланированная операция". "Вы знаете, было на севере, когда уничтожили сразу три вертолета и два российских самолета, а также в Одесской области дважды уничтожались российские "сушки". И на этот раз сразу три самолета на южном направлении. Такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу положительную статистику", – сказал Игнат.

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