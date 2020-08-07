ЧП с самолетом в Индии: в МИД рассказали, были ли украинцы на борту

Самолет с почти 200 пассажирами на борту разбился при посадке в аэропорту города Кожикоде в штате Керала на юге Индии.

Министерство иностранных дел заявляет, что на борту разбившегося при посадке в Индии самолета украинских граждан не было.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

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"Консул Посольства Украины в Индии сообщил, что по предварительной информации на борту самолета граждан Украины не было", - сообщил Коваленко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, самолет авиакомпании Air India Express с почти 200 пассажирами на борту разбился при посадке в аэропорту города Кожикоде в штате Керала на юге Индии. Полиция сообщила, что двое пассажиров могли погибнуть и еще 35 пострадать в аварии.

Самолет совершал рейс из Дубая.

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