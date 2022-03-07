По его словам, таких объектов становится все больше.

С начала вторжения России в Украину разрушено или повреждено 211 школ.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

"Ужасная ситуация, ужасная статистика. На сегодня мы наблюдаем, что каждый день разрушенных или поврежденных школ становится все больше. На сегодня могу сказать, что это уже 211 школ, часть из которых полностью разрушены, часть повреждены. Но таких объектов становится все больше", - сказал он.

Министр напомнил, что в начале российской агрессии в Украине объявили двухнедельные каникулы.

Шкарлет также подчеркнул, что образовательный процесс не должен прерываться, и там, где нет возможности его осуществлять, МОН будет рекомендовать давать возможность индивидуального или дистанционного обучения.

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