Больше всего работы предлагают работодатели в столице, а также компании во Львове и области.

Рынок труда в Украине, несмотря на войну и экономический кризис, продолжает восстанавливаться медленными темпами: количество вакансий увеличивается, однако остается в разы меньше по сравнению с довоенным периодом.

Об этом говорится в исследовании кадрового портала grc.ua.

"В течение нескольких месяцев войны десятка самых востребованных специалистов почти неизменна. В частности, в начале лета больше всего вакансий разместила на сайте grc.ua сфера продаж. Предложения работы для продавцов, кассиров, администраторов торгового зала, а также менеджеров по продажам в июне составляют 23,5% от всех актуальных вакансий. Это немного больше, чем в предыдущем месяце, ведь в мае эти вакансии составляли долю в 19,6% от всех актуальных на сайте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне были востребованы также специалисты без опыта работы, работники сферы транспорта и логистики, рабочий персонал, специалисты сельского хозяйства и работники сферы строительства и недвижимости, маркетологи.

Аналитики отмечают, что многие женщины, переехавшие с целью обеспечения безопасности себя и детей в другие города или страны, работали бухгалтерами. Компании начали активнее искать работников этой сферы. В июне появилось больше вакансий для бухгалтеров и специалистов по управленческому учету. Эта сфера даже попала в десятку профессиональных сфер с наибольшим количеством предложений работы.

Негативную динамику продемонстрировала сфера медицины и фармацевтики. Эти специалисты в течение длительного времени были востребованными и традиционно попадали в десятку профессий с наибольшим количеством предложений работы. Однако в июне количество вакансий для них ощутимо сократилось.

Тяжелее всего сейчас найти работу госслужащим, страховщикам, юристам, педагогам, специалистам сфер автомобильного бизнеса, работникам сферы HoReCa и спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты. Для этих специалистов в июне, как и в предыдущие месяцы, меньше вакансий.

"Больше всего работы в начале лета предлагают работодатели в столице, а также компании во Львове и области, в Днепропетровской области. При этом Киев удерживает уверенное лидерство по количеству вакансий и уровню заработных плат. Предложения работы столичных работодателей составляют 34,5% от всех вакансий, размещенных в июне на сайте grc.ua. Львов и Днепр, хотя и предлагают немного больше работы, чем другие регионы, имеют значительную разницу с лидером рейтинга, Киевом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Киевской области, которая обычно занимает самые низкие строчки в рейтинге по количеству вакансий, в июне появилось больше вакансий. Поэтому в начале лета столичная область входит в десятку регионов с наибольшим количеством вакансий. Примерно одинаковое количество вакансий также в Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Закарпатской областях.

Как сообщал УНИАН, конкуренция среди претендентов на вакансии сейчас на украинском рынке труда в пять раз выше, чем до войны.

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