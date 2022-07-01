Стало больше предложений для желающих работать в колл-центрах и сфере телекоммуникаций.

На украинском рынка труда в июне количество вакансий на полный рабочий день в сфере строительства выросло в 3 раза по сравнению с мартом.

Об этом сообщается в исследовании платформы "OLX Работа".

"В июне количество вакансий на полный рабочий день в сфере строительства только в Киеве выросло в 3 раза по сравнению с мартом. При этом работодатели готовы не только нанимать сотрудников, но и платить им более высокую заработную плату", - сказано в сообщении.

Сейчас в столице, относительно безопасных регионах центра и запада Украины наблюдается постепенный рост предложений работы в ряде отраслей. Наибольший прирост вакансий наблюдается в категории "Строительство/облицовочные работы".

Также стало больше предложений для желающих работать в колл-центрах и сфере телекоммуникаций. Кроме того, в большинстве областей увеличилось количество объявлений в категориях "Клининг/домашний персонал" и "Производство/рабочие специальности".

"Если говорить о конкретных представителях "голубых воротничков", то в целом среди работодателей самыми востребованными традиционно являются работники сфер торговли и логистики", - сообщили в OLX.

Отмечается, что в настоящее время на кадровом портале для представителей рабочих специальностей есть ряд вакансий с заработной платой выше 20 тыс. грн. Кроме того, представителям профессий в сфере логистики и строительства в июне предлагают более высокую зарплату, чем в марте.

В список вакансий с самой высокой зарплатой на OLX в июне входят: дальнобойщик (50 077 грн); водитель бульдозера (27 500 грн); водитель такси (25 500 грн); штукатур (25 000 грн); комбайнер (25 000 грн); оператор call-центра (24 000 грн).

В июне украинцы проявляли больше активности во время поиска работы, чем в начале весны. По данным аналитиков OLX, наибольший прирост наблюдается при поиске работы на таких позициях, как бариста, няня, курьер, охранник, разнорабочий и уборщица.

В целом чаще всего в июне пользователи искали вакансии водителя, продавца, грузчика, бариста и уборщика.

Как сообщал УНИАН, конкуренция среди претендентов на вакансии сейчас на украинском рынке труда в пять раз выше, чем до войны.

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