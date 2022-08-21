На линию 112 смогут обращаться также люди, не владеющие государственным языком.

В Украине создают систему экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Об этом говорится в сообщении МВД в официальном Telegram-канале.

"Это одно из евроинтергационных обязательств нашего государства в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Верховная Рада Украины в первом чтении приняла соответствующий законопроект", - отмечают в ведомстве.

На линию 112 смогут обращаться за помощью также люди, не владеющие государственным языком.

"Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый рассказал, что теперь, в случае ДТП, чтобы обратиться в службы экстренной помощи не нужно будет звонить по разным номерам телефонов, таким, как 101, 102 или 103, достаточно будет набрать единый номер 112", - говорится в сообщении.

Напомним, ООН обучает украинских медиков на случай, если РФ применит химическое или биологическое оружие. Отмечается, что вопрос о возможном выбросе химических материалов во время военных действий в Украине обсуждается на самом высоком уровне.

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