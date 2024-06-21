"Согласно базам данных граждан Российской Федерации, у недавно арестованного ГБР угольного барона Кропачева есть российский паспорт на фамилию "Мирный"! В недавно опубликованных Telegram ссылках на базу "Химера" указано, что по состоянию на 08.06.2016 Кропачев сменил фамилию на "Мирный" в ЗАГСе г. Таганрога Ростовской области, номер акта 24", - сообщил на своей странице в социальной сети Facebook эксперт Охрименко.

Эксперт считает, что Кропачев (Мирный) не осуществлял выход из российского гражданства. Вероятнее всего, Кропачев не вклеивал фотографию в паспорт по достижению 45-летнего возраста, и его паспорт формально считается недействительным, при этом российское гражданство Кропачева (Мирного) сохраняется. Он в любой момент может обратиться в консульское учреждение РФ, оплатить штрафы, вклеить фотографии и получить новый паспорт.

"Удобный статус, тем более когда к тебе есть вопросы от украинских правоохранителей", - резюмирует Охрименко.

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Информацию о наличии у Кропачева российского гражданства и фотографии выписок из системы рос.паспорт ранее в издании EUTODAY опубликовала международная группа журналистов, которая занимается расследованием дезинформационных кампаний РФ, направленных на создание псевдоэкспертов и манипуляцию европейским общественным мнением.

"Кропачев обратил на себя внимание расследователей серией комплиментарных статей в международных медиа и тем фактом, что для открытия телеканала UWN он привлек топ-менеджмент национализированного холдинга "112 Украина". Все это происходило на фоне громкого скандала в Европе вокруг российского пропагандистского проекта "Голос Европы", к созданию которого также причастен топ-менеджмент холдинга "112 Украина". Бывшего директора телеканала "112 Украина" Артема Марчевского в результате скандала ряд европейских стран требовал включить в новый пакет санкций. Причастен ли Кропачев к деятельности "Голоса Европы", неизвестно, как и тот факт, используют ли бывшие сотрудники "112-го" мощности канала UWN, принадлежащего Кропачеву, для работы проекта "Голос Европы". Зачем Кропачев, бизнес которого очень нуждается в лояльности власти, пошел на сближение с командой Медведчука, что ожидаемо вызвало резкую критику и внимание журналистов-расследователей? Ответ на все эти вопросы в ближайшее время должны дать украинские и европейские правоохранители", - написал эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что руководители и сотрудники закрытого медиахолдинга "112 Украина", параллельно с украинскими проектами, занимаются созданием двух больших проектов в Европе: "Голос Европы" и "Соотечественники". Портал "Голос Европы" выступает как новостной ресурс, продвигающий пророссийскую повестку дня и направленный на манипуляцию общественным мнением в Европе.

Проект "Соотечественники" представляет собой виртуальный центр правовой помощи для оппозиционеров, якобы борцов за свободу слова. Оба проекта активно используют ресурсы и экспертизу бывших сотрудников "112 Украина". Их деятельность направлена на подрыв доверия к европейским институтам и поддержку пророссийских настроений. Эти проекты являются частью широкой кампании по дезинформации, нацеленной на дестабилизацию информационного пространства Европы, утверждается в расследовании.