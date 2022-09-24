По словам депутата облсовета, людей просто ловят на улице и заставляют ставить галочку в бюллетене, не запрашивая при этом никаких документов.

По предварительным данным, не более 10% жителей временно оккупированной территории Запорожской области приняли участие в "голосовании" на так называемом "референдуме"за присоединение к РФ.

Об этом сообщил депутат Запорожского областного совета Сергей Лишенко в эфире информационного телемарафона.

"По имеющейся информации, не более 10%. Но о точных данных говорить еще рано, тем более, что они не будут объективными, потому что это один-два источника сообщают эту информацию, а не со всей территории. Общую информацию узнаем позже, но пока это приятная перспектива, не более 10%", - акцентировал Лишенко.

Видео дня

Он отметил, что первыми в "избирательные списки" на временно оккупированной территории Запорожской области попали данные тех жильцов, которые после оккупации ходили за гуманитарной помощью. Именно таких людей в дом приходят члены избирательных комиссий".

"Люди, которые шли за помощью за гуманитарной, с помощью деньгами, особенно в первые трудные времена, в начале лета, - именно эти люди давали свои данные для получения помощи, и они первые попали в список, и именно к ним по квартирам приходят и используют разные аргументы. В том числе и те, что "вы сами данные дали, значит согласились на участие в голосовании, поэтому голосуйте", а автоматчик подскажет, как именно правильно проголосовать",- подчеркнул Лишенко.

По словам депутата, людей просто ловят на улице и заставляют ставить галочку в бюллетене, не запрашивая при этом никаких документов.

"Самый распространенный факт - людей ловят на улице, не спрашивая документы, не спрашивая, кто ты, где ты, просто дают бюллетень, ставь галочку – голосуй. Были случаи, когда человек на улице поставит галочку, заходит в подъезд, идет в квартиру и через несколько минут к ней поднимаются в квартиру. Он говорит "я же только что у вас уже проголосовал", а они говорят "то не имеет значения, давай, голосуй еще раз", - рассказал Лишенко.

Он отметил, что сейчас оккупированной является 74% Запорожской области, где проживает менее половины населения, но это не остановит оккупантов провозгласить необходимый им результат.

"Сейчас оккупировано 74% области, а если считать с территории зоны боевых действий и прилегающих к ней, то это почти 80%, это без Запорожья. На оккупированных территориях проживает менее половины населения области, но я думаю, что это оккупантов не остановит. Вся эта процедура просто политическое действо в рамках гибридной войны, направлено именно с целью пропагандистских целей. Они считают, что 80% проголосуют - примерно такая цифра и будет, не вдаваясь в детали, сколько людей голосовали и как голосовало", - сказал Лишенко.

Российские рефендумы в Украине - что известно

Российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения в Российскую Федерацию.

Международная сообщество осудило эти намерения Кремля. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

23 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в области уже началось "голосование" на "референдуме" - россияне с оружием и их пособники ходят по квартирам местных жителей, угрожают выламывать дверь тем, кто их не откроет.

Мэр Мелитополя Иван Федоров ранее заявлял, что в оккупированном городе вооружены российские захватчики вместе с коллаборантами ходят по домам местных жителей. Напуганным людям подсказывают, в каком месте бюллетеня "правильно" поставить отметку.

Для участия в фейковом референдуме россияне завозят на оккупированную территорию Херсонщины людей из Крыма.

24 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на так называемом "референдуме" на временно захваченных российскими войсками территориях Украины наблюдается низкая явка на "избирательные участки". За это подписи у местных жителей собирают дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.

В свою очередь первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что оккупанты заставляют по несколько раз голосовать на так называемом "референдуме" одного человека.

Вас также могут заинтересовать новости: