В Киеве группа российских пропагандистов призывала к разделению Украины – СБУ (фото)

Уже сообщено о подозрении организатору группы и его сообщнику, которые участвовали в манипулятивных сюжетах на российских телеканалах.

В Киеве пресечена деятельность группы пророссийских пропагандистов, которые призывали к нарушению территориальной целостности Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.

По данным предварительного следствия, пропагандисты, один из которых имеет российский паспорт, снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни.

Злоумышленники, в частности, агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Также установлено, что они часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах.

Экспертиза показала, что отснятые злоумышленниками видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Во время следственных действий по месту жительства и временного пребывания участников группы правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, предоставленные спонсорами из РФ деньги, носители информации и запрещенную украинским законодательством литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.

Организатору группы и его сообщнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проверяют информацию о возможной причастности отдельных российских политических сил и общественных организаций к финансированию антиукраинских пропагандистских акций.

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