Начальник Токмакской городской военной администрации Александр Чуб подтвердил, что в этом городе оккупанты также прекращают социальные выплаты.

Российские оккупанты прекратили социальные выплаты на захваченной территории Запорожской области.

По данным Центра национального сопротивления Главного управления разведки, оккупанты объясняют такой шаг нехваткой рублей и обещают исправить ситуацию, но когда именно не сообщают. В частности, выплат нет в Мелитополе, Бердянске и Токмаке, передают "Новости Приазовья".

При этом оккупанты пытаются прекратить оборот гривны. Как отмечают в центре, на оккупированных территориях россияне устраивают рейды по торговым точкам, чтобы недопустить покупки за гривну.

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Между тем российские СМИ сообщают, что на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей будет якобы больше видов социальных выплат, чем в среднем по РФ. В частности, сообщалось, что РФ разработала правила так называемой интеграции оккупированных регионов в российскую систему социальной защиты. Наряду с новыми выплатами, по российским законам, там сохранятся и прежние, но тем, кто "совершал действия против России", в выплатах откажут.

Как отметил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, прекращение социальных выплат на оккупированных территориях является вполне ожидаемым явлением.

"По территории Запорожской области они завысили настолько планку выплат и заработных плат, что это с самого начала казалось просто невероятным для долгосрочного выполнения", – отметил он и добавил, что оккупанты уже начали уменьшать размер выплат.

Начальник Токмакской городской военной администрации Александр Чуб подтвердил, что в городе оккупанты также прекращают соцвыплаты.

"У них, скорее всего, средства заканчиваются, которые были выделены на наш регион. У них новая линия – чтобы получать их пенсию, надо получить российский паспорт. Это принудительно, чтобы наши люди получали российские паспорта. Но это действительно так – на сегодня нет этих пенсионных выплат со стороны РФ", – сообщил он.

Также Чуб добавил, что в Токмаке продажа товаров происходит только за российские рубли, при этом цены на продукты и товары в оккупации он назвал "заоблачными".

Председатель Каланчакской территориальной общины Светлана Фомина рассказала, что там тоже была информация о прекращении выплат. Однако, в последние дни оккупанты начали их выдавать.

Ситуация в Запорожской области

Россияне уже не раз обстреливали Запорожскую область, есть много разрушений. 19 января регион пережил очередную рекордное количество атак со стороны российских захватчиков-противники за сутки совершили 224 обстрела.

Враг бил по 21 населенному пункту. В результате вражеских ударов зафиксировано разрушение 34 гражданских объектов.

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