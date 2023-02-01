Российские оккупанты прекратили социальные выплаты на захваченной территории Запорожской области.
По данным Центра национального сопротивления Главного управления разведки, оккупанты объясняют такой шаг нехваткой рублей и обещают исправить ситуацию, но когда именно не сообщают. В частности, выплат нет в Мелитополе, Бердянске и Токмаке, передают "Новости Приазовья".
При этом оккупанты пытаются прекратить оборот гривны. Как отмечают в центре, на оккупированных территориях россияне устраивают рейды по торговым точкам, чтобы недопустить покупки за гривну.
Между тем российские СМИ сообщают, что на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей будет якобы больше видов социальных выплат, чем в среднем по РФ. В частности, сообщалось, что РФ разработала правила так называемой интеграции оккупированных регионов в российскую систему социальной защиты. Наряду с новыми выплатами, по российским законам, там сохранятся и прежние, но тем, кто "совершал действия против России", в выплатах откажут.
Как отметил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, прекращение социальных выплат на оккупированных территориях является вполне ожидаемым явлением.
"По территории Запорожской области они завысили настолько планку выплат и заработных плат, что это с самого начала казалось просто невероятным для долгосрочного выполнения", – отметил он и добавил, что оккупанты уже начали уменьшать размер выплат.
Начальник Токмакской городской военной администрации Александр Чуб подтвердил, что в городе оккупанты также прекращают соцвыплаты.
"У них, скорее всего, средства заканчиваются, которые были выделены на наш регион. У них новая линия – чтобы получать их пенсию, надо получить российский паспорт. Это принудительно, чтобы наши люди получали российские паспорта. Но это действительно так – на сегодня нет этих пенсионных выплат со стороны РФ", – сообщил он.
Также Чуб добавил, что в Токмаке продажа товаров происходит только за российские рубли, при этом цены на продукты и товары в оккупации он назвал "заоблачными".
Председатель Каланчакской территориальной общины Светлана Фомина рассказала, что там тоже была информация о прекращении выплат. Однако, в последние дни оккупанты начали их выдавать.
Ситуация в Запорожской области
Россияне уже не раз обстреливали Запорожскую область, есть много разрушений. 19 января регион пережил очередную рекордное количество атак со стороны российских захватчиков-противники за сутки совершили 224 обстрела.
Враг бил по 21 населенному пункту. В результате вражеских ударов зафиксировано разрушение 34 гражданских объектов.