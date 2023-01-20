Зафиксировано 34 разрушения гражданских объектов.

За минувшие сутки Запорожская область пережила очередной "рекорд" атак российских оккупантов. Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, за сутки враг 224 раз обстрелял Запорожскую область.

"Жестокость захватчика не имеет границ и не перестает ужасать. Придя в цивилизованную страну, варвары уничтожают инфраструктуру, под постоянной угрозой жизни мирных украинцев, которые находятся на линию огня. Запорожская земля пережила очередной "рекорд" вражеских атак – только за последние сутки 224 обстрела по 21 населенному пункту. Зафиксировано еще 34 разрушения гражданских объектов. Каждый военный преступник понесет наказание за причиненное на нашей земле! Запорожский край борется! Украина победит!", - заявил он.

Ситуация в Запорожской области

Российские оккупанты продолжают стягивать технику на Запорожском направлении и не оставляют намерений полностью захватить территорию области, 60% которой уже оккупировано.

Видео дня

Накануне захватчики объявили о намерениях начать "освобождение" области, украинские военные ожидают активизацию боевых действий в Запорожской области весной и летом.

Враг продолжает цинично обстреливать населенные пункты, остающиеся под контролем Украины. За минувшие сутки террористы нанесли 153 удара по 17 нашим населенным пунктам области. В частности, взрывы слышали и в областном центре.

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