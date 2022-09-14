В начале торжеств по поднятию флага над городом присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания.

В среду, 14 сентября, в освобожденном украинскими десантниками Изюме Харьковской области подняли флаг Украины. Туда прибыл и глава украинского государства Владимир Зеленский.

Об этом сообщила 25-летняя воздушно-десантная Сичеславская бригада в Facebook.

"В торжествах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, которые несколько дней назад освободили город от рашистских оккупантов", - говорится в сообщении.

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В начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, далее президент поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли, и в торжественной обстановке подняли украинский флаг над горсоветом.

Напомним, 10 сентября ВСУ продвинулись на юго-восточном направлении от Балаклеи и подошли к Изюму.

11 сентября украинские воины подняли государственный флаг в центре города Изюм на Харьковщине. Он находился в оккупации с марта.

Миниобороны России признало, что армия РФ отступает из Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА 11 сентября сообщил, что уже деоккупированы более 40 населенных пунктов в области.

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