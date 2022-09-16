Также в этой пыточной есть стол, за которым сидел российский военный и стенографировал допрос.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец показал пыточную оккупантов в Изюме Харьковской области. Ее обустроили в подвале.

Соответствующим видео уполномоченный по правам человека в Украине поделился в своем Телеграмм-канале.

В опубликованной записи можно увидеть узкое подвальное помещение с линолеумом на полу. По словам Лубинца, захватчики использовали такое напольное покрытие, чтобы легко смывать следы крови после пыток.

Видео дня

Также в этой пыточной есть стол, за которым сидел российский военный и стенографировал допрос.

"У нас есть свидетельства многих людей, что именно здесь проводили допросы. Здесь сидел представитель РФ, записывал, а другие выбивали свидетельства о шпионстве на ВСУ", - отметил омбудсмен Украины.

Накануне стало известно о том, что на кладбище в лесу возле освобожденного от оккупантов города Изюм Харьковской области найдено место массового захоронения, где закопано более 400 тел людей.

Президент Владимир Зеленский уже прокомментировал массовое захоронение людей в Изюме.

"В Изюме на Харьковщине найдено массовое захоронение людей. Необходимые процессуальные действия там уже начались. Больше информации – четкой, проверенной информации-должно быть завтра. Завтра же в Изюме будут журналисты – украинские и международные. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет после себя смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", - заявил глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: