Российские захватчики побуждают жителей оккупированного Мариуполя за еду оборудовать позиции вокруг города.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.
"Оккупанты, вызывая гуманитарный кризис в оккупированном Мариуполе, склоняют местное население за продовольственные пайки приобщаться к оборудованию позиций вокруг этого города", - информирует Генштаб.
При этом оплата этой трудовой деятельности не определена.
"Большинство лиц получают только продовольственные наборы", - добавили в Генштабе.
Ситуация в оккупированном Мариуполе: детали
30 ноября 2022 года советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в оккупированном Мариупольском районе люди находятся на грани выживания. Этим летом все жители побережья, кроме коллаборантов, остались без доходов. Людям нечего есть и негде работать.
29 декабря Андрющенко отметил, что естественная смертность в Мариуполе выросла в восемь раз, люди просто замерзают без отопления.
Ранее появились фото, подтверждающие, что железнодорожный вокзал в Мариуполе полностью уничтожено русскими захватчиками. В декабре 2022 года стало известно, что в городе оккупанты планируют снести целый квартал возле завода "Азовсталь".