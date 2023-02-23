Оплата этой трудовой деятельности не определена.

Российские захватчики побуждают жителей оккупированного Мариуполя за еду оборудовать позиции вокруг города.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Оккупанты, вызывая гуманитарный кризис в оккупированном Мариуполе, склоняют местное население за продовольственные пайки приобщаться к оборудованию позиций вокруг этого города", - информирует Генштаб.

Видео дня

При этом оплата этой трудовой деятельности не определена.

"Большинство лиц получают только продовольственные наборы", - добавили в Генштабе.

Ситуация в оккупированном Мариуполе: детали

30 ноября 2022 года советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в оккупированном Мариупольском районе люди находятся на грани выживания. Этим летом все жители побережья, кроме коллаборантов, остались без доходов. Людям нечего есть и негде работать.

29 декабря Андрющенко отметил, что естественная смертность в Мариуполе выросла в восемь раз, люди просто замерзают без отопления.

Ранее появились фото, подтверждающие, что железнодорожный вокзал в Мариуполе полностью уничтожено русскими захватчиками. В декабре 2022 года стало известно, что в городе оккупанты планируют снести целый квартал возле завода "Азовсталь".

Вас также могут заинтересовать новости: