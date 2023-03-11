Михаил Ульянов пытался спихнуть всю вину на Украину.

Российская Федерация снова отличилась лживым заявлением относительно Украины, в частности о Запорожской АЭС. Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что на украинской атомной электростанции нет российских военных.

"Как мы уже неоднократно объясняли, боевых армейских подразделений на станции нет. Есть лишь небольшое подразделение радиологической защиты, присутствие которого на станции в условиях украинских обстрелов абсолютно необходимо", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

При этом Ульянов заявил, что Россия никогда не делала никаких действий против ядерных объектов.

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"Мы уже упоминали о дизельных генераторах, поставках топлива, оборудования и материалов, создании защитного козырька над сухим хранилищем отработанного ядерного топлива, чтобы избежать ядерной катастрофы", - объяснил дипломат.

В связи с этим представитель России заявил, что россияне не намерены уходить с территории украинской ЗАЭС, потому что якобы их деятельность "отвечает российским и международным нормам в сфере ядерной безопасности".

"Наверное, во время следующих национальных заявлений снова будут звучать призывы к России прекратить действия "против или на" атомных электростанциях, а также вывести российский военный персонал, якобы находящийся на ЗАЭС. Хочу предупредить тех, кто намерен использовать подобные формулировки: мы, наверное, будем вынуждены задавать таким делегациям адресные вопросы с просьбой четко объяснить, что именно они подразумевают", - подытожил Ульянов.

Оккупация Запорожской АЭС - что известно

ЗАЭС уже не первый месяц находится в российской оккупации. На территории станции находятся российские военные и боевая техника. Кроме того, с ЗАЭС оккупанты постоянно обстреливают рядом расположенные населенные пункты, чем создают угрозу для самой станции.

Кроме того, 9 марта россияне в очередной раз нанесли массированный удар по Украине, что привело к полному обесточиванию Запорожской атомной электростанции.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия не может быть добросовестным участником каких-либо отношений в атомной сфере.

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