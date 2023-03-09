Он подчеркнул, что нельзя оставить государству-террористу никакой возможности использовать любые атомные объекты где-либо в мире для террора.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обесточивание Запорожской АЭС 9 марта в результате массированного удара РФ по Украине. Он подчеркнул, что Россия не может быть добросовестным участником каких-либо отношений в атомной сфере.

"Это критическая ситуация. И Россия сознательно идет на создание таких критических ситуаций на наших атомных объектах. Это просто уже по определению означает, что Россия не может быть добросовестным участником каких-либо отношений в атомной сфере. А значит, чем быстрее российская атомная отрасль окажется под санкциями, тем безопаснее будет миру", – сказал глава государства в вечернем видеообращении.

Зеленский добавил, что нельзя оставить государству-террористу никакой возможности использовать любые атомные объекты где-либо в мире для террора.

Видео дня

Удар РФ по Украине 9 марта: обесточивание ЗАЭС

Ночью, 9 марта, российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Атака длилась более 6 часов.

Враг совершил пуски ракет различного базирования, среди них шесть крылатых ракет Х-47 "Кинжал", также применялись ударные дроны "Shahed-136/131".

Российские ракетные удары привели к полному обесточиванию Запорожской атомной электростанции, это произошло уже в шестой раз с начала полномасштабного вторжения.

Впоследствии питание собственных нужд Запорожской АЭС из энергосистемы Украины, прерванное обстрелами врага, было восстановлено.

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