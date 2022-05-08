Местные оккупационные власти заявили, что регион будет "стремиться стать подданным России".

Россия, скорее всего, решится объявить о незаконном формировании "ХНР" в ближайшее время.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны по состоянию на 8 мая.

Вместе с тем русские усиливают оккупационные меры и в Мариуполе.

Сообщается, что российские силы усиливают свое присутствие в сфере безопасности как в Херсоне, так и в Мариуполе, в том числе выводят персонал из передовых боевых частей для защиты российских высокопоставленных лиц в Мариуполе.

Местные оккупационные власти заявили, что регион будет "стремиться стать подданным России" и "по темпам развития будет напоминать нечто близкое к Крыму". "Повторяя давнюю риторику, используемую существующими марионетками России на востоке Украины", отмечают аналитики.

"Кремль, скорее всего, создаст незаконные марионеточные "республики" или напрямую аннексирует оккупированные территории на юге и востоке Украины, чтобы укрепить свою оккупационную администрацию и попытаться навсегда оторвать эти территории от Украины", - говорится в отчете.

Референдум в Херсоне: что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планировали в начале мая провести в оккупированной Херсонской области референдум для провозглашения так называемой "ХНР".

7 мая Подоляк отметил, что любые заявления России о "референдумах" и "народных республиках" - абсолютно никчемные.

Он добавил, для освобождения области будет убито столько российских военных, сколько потребуется для полной деоккупации.

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