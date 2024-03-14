Известно о выводе из строя передатчиков телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.

Российские захватчики сегодня ночью нанесли удары по объектам телевизионной инфраструктуры в Сумской и Харьковской областях.

По информации Сумской областной военной администрации, в результате повреждений часть территории области временно не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал.

"Российские преступники нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумской области. Временно выведены из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце", - говорится в сообщении.

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Также возможны перебои с мобильной связью.

"Враг ведет информационную борьбу, уничтожая украинское вещание. Мы не позволим в ней победить. Сейчас анализируются последствия и уже формируются планы по восстановлению. Не поддавайтесь панике и информационным провокациям. Переходите на альтернативные средства коммуникации, доверяйте только проверенным источникам информации", - призвал Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов тоже заявил, что враг совершил массированный обстрел БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры области.

На части из них продолжаются восстановительные работы.

Атака беспилотников на Сумы 13 марта - детали

В ночь на 13 марта российские захватчики атаковали город Сумы беспилотниками типа "Шахед", один из дронов попал в пятиэтажный дом.

По последним данным, в результате атаки погибли два человека, из-под завалов были спасены десять человек.

Повреждены 30 квартир пятиэтажки, в которую попал дрон, из них 15 - разрушены.

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