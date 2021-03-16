Согласно действующему законодательству, сексуальные отношения между детьми, которые имеют добровольный характер, не криминализированы.

Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера не подпадает под определение сексуальных преступлений. Согласно действующему законодательству, сексуальные отношения между детьми, которые имеют добровольный характер, не криминализированы.

Об этом заявила адвокат, член Ассоциации женщин-юристок Украины "ЮрФем" Тамара Бугаец в эфире "Громадського радіо".

"В данной ситуации мне сложно сказать, есть ли какая-то статья Административного или Уголовного кодекса, или любая другая ответственность, к которой можно привлечь маму девочки. На тех фотографиях ребенок ухоженный, опрятный, обеспеченный необходимым. Как такое поведение скажется на психологическом состоянии ребенка - мне сложно сказать. Сексуальные отношения между детьми, которые имеют добровольный характер, не криминализированы", - отметила адвокат.

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По ее словам, 13-летний парень ответственности нести не будет.

"Раньше была соответствующая статья, предусматривающая уголовную ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости. Но были внесены изменения в связи с ратификацией Лансаротской конвенции. Теперь речь идет о том, что половые отношения между детьми, которые имеют добровольный характер, не подпадают под уголовную ответственность. Если речь идет о взрослом человеке, то там есть определенные моменты. Этот 13-летний парень ответственности нести не будет", - пояснила юрист.

Милана Маханец и Паша Пай: подробности скандала вокруг их отношений

Соцсети всколыхнула новость о том, что популярные в Instagram и Likee дети-блогеры якобы завели роман.

8-летняя украинка публикует фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и целуется с 13-летним блогером Пашей Паем. А на День влюбленных дети даже арендовали квартиру.

Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, чем не на шутку разозлила сеть.

Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы из-за скандала вокруг отношений и откровенных постов восьмилетней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая.

В Киевской областной полиции открыли производство по факту «романа» детей, маму девочки вызвали на допрос.

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Автор: УНИАН