Родные 1,5 недели не решались рассказать детям, что они остались сиротами.

В селе Шевченково на Киевщине без родителей остались двое братьев - 5-летний Серафим и 12-летний Тимофей. Их маму и папу оккупанты прицельно расстреляли сразу как зашли в село.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

8 марта, в день, когда в Шевченково на Броварщине зашли оккупанты, Юлия и Сергей - родители мальчиков - торговали на местном базаре, а дети были дома.

"Когда они услышали наступление вражеской техники, они пытались сесть в автомобиль и покинуть это место, и ехать к детям, но российские военные расстреляли колонны", - говорят родные.

Шансов выжить у супругов не было, они погибли на месте, не доехав домой каких-то пол сотни метров.

Даже похоронить их удалось не сразу. Оккупанты разрешили сделать это родным лишь на третий день.

Первым об их смерти узнал дядя. Труднее всего, говорит он, было сказать об этом детям.

"Мы не знали, как сказать. Вот как сказать детям, что убили родителей и их больше не будет?",- отмечает он.

Сейчас мальчики живут с дядей Сергеем и своей родной тетей Еленой. Родственники забрали их к себе сразу. А вот сказать правду решились только через 10 дней.

"Утром мы встали, а Серафим говорит: "Папу и маму убили?". Тимофей говорит: "Это правда?". Я его взяла за руки, говорю, что это правда", - рассказывает Елена.

Елена с мужем уже оформила опекунство над младшим. Со старшим это сделать не так легко, его отец живет в Беларуси и на сообщения в соцсетях не отвечает.

А дети третий месяц учатся жить без родителей. Младший Серафим теперь ни на шаг не отходит от старшего Тимофея.

"Он боялся только быть без меня", - говорит Тимофей о младшем братике.

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