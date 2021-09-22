Соседи рассказывают, что у женщины есть еще четверо детей. Старшей дочери - 18 лет, младшей – три. А вот о пятой беременности они не знали.

В апреле этого года в Гайсинском роддоме на Винниччине роженица бросила свою здоровую новорожденную дочь, а сама пропала, оставив в приемном отделении ложную информацию о себе.

И через три месяца после этого женщина сама пришла в роддом с требованием отдать ей ребенка. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Она попросилась в душ, ушла. Девушки подождали 5-10 мин, бросились в душ - ее нет. Все ее пребывание в стационаре закончено", - рассказывает врач Александр Стародуб историю побега мамы.

Медики обратились к правоохранителям, а те выяснили, что человека с оставленными женщиной данными не существует. Кроме того, роженица не оставила отказ от ребенка.

Читайте такжеНа глазах у прохожих: полиция показала, как киевлянка родила мальчика в метроВ роддоме брошенной девочке подобрали имя - Надежда. Ребенок - здоров и активен. Вдруг в роддом наведалась мама с родственниками и устроила скандал, требуя вернуть дочь.

Впереди у 40-летней Ольги, которая называется матерью Надежды, - судебные разбирательства и экспертиза ДНК. Женщина объяснять что-либо отказывается, даже на первом судебном заседании она не рассказала, почему бросила малышку.

Ранее СМИ сообщали, что в городе Белгород-Днестровский Одесской области 22-летняя девушка за два года дважды бросила в роддоме своих новорожденных детей.

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Автор: Ольга Робейко